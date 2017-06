Carolina AM Cooking: Shrimp, Mango Tacos

Carolina AM Cooking: Shrimp, Mango Tacos

It’s Taco tuesday! Greg and Chef Jamie cook up an easy and delicious recipe…shrimp, mango tacos. The recipe is available here: http://www.wfxb.com/2017/06/06/carolina-recipe-shrimp-mango-tacos/